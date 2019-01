Marcelo Díaz y su crítica al hincha del fútbol: "El chileno es mal agradecido"

Marcelo Díaz se alista para retornar a las canchas en Racing de Avellaneda tras la operación a una rodilla a la que se sometió y que le significó perderse el final del 2018. Pero el volante nacional no sólo piensa en su regreso, pues todavía le sigue dando vueltas su salida de la Selección chilena.

Es que “Carepato” otra vez se refirió al tema de su ausencia en la Roja y aseguró que “lo sacaron” del combinado criollo, aunque no dio nombres.

“Tengo claro de que, en este momento, a mí me sacaron de la Selección y no pienso en tomarme una revancha. Demuestro en Racing lo bien que estoy; si al entrenador, le sirve bien, y sino también”, reconoció en entrevista con el Clarín.

“Si tengo que volver a la Selección, iré con toda la seguridad y la alegría del mundo, pero si no me toca, no pasa nada: lo miraré desde afuera”, añadió.

Además, el mediocampista criticó a los hinchas y la sociedad chilena: “El chileno es mal agradecido. A nadie le importa los logros del pasado. Junto al ‘Chueco’ Mena y otros pocos muchachos hemos ganado tres títulos internacionales para Chile, de los cuatro que tiene en su historia. Es decir, un par de privilegiados somos parte del 75 por ciento de los títulos internacionales de Chile y aún así la gente no lo valora”.

Eso sí, Díaz agregó: “Saco de este razonamiento a los hinchas de la U, que siempre nos reconocen por lo que hemos entregado. El chileno en general te saca en cara los errores. Somos muy chaqueteros, como decimos nosotros, pero no me molesta que sean así conmigo”.

Por último, sobre el gran nivel mostrado en Racing, dijo: “Estoy bien física y futbolísticamente. Es uno de los mejores momentos de mi carrera y lo disfruto al máximo”.

ATON