Edson Puch y su ilusión en la "UC": "Quiero hacer una buena Copa Libertadores"

El delantero chileno Edson Puch se transformó en una de las figuras de este mercado de pases 2019. Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, pujaron por el iquiqueño, quien al final fichará en la “UC”, donde disputará el Torneo de Primera División, la Copa Chile y la Copa Libertadores de América.

En su llegada a Santiago, el atacante se refirió al desafío del campeonato más importante del continente. “La Libertadores es el sueño de todos. Dios quiera que pueda hacer una buena Copa”.



Respecto a las condiciones en las que llegaría a los “Cruzados” el exQuerétaro expresó que “no he conversado bien con mi representante, todavía no lo tengo todo muy claro”.

Tal como lo afirmó Deportes en Agricultura en la jornada de ayer, jueves, el ariete será oficializado en las próximas horas tras realizarse los exámenes médicos de rigor y posterior firma del contrato.