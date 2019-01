Entrenador del Manchester United entrega detalles de la lesión Alexis Sánchez

Después de la lesión del delantero chileno Alexis Sánchez en la victoria dos a cero del Manchester United frente al Newcastle, el jugador chileno esperó hasta último minuto poder ser parte de duelo entre los “Diablos Rojos” y el Tottenham.

Esto no sucedió, ya que el DT del cuadro de la ciudad de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, reveló que el tocopillano “no está listo” para ser parte del cotejo porque todavía se está trabajando su condición física.

The #MUFC caretaker manager has provided an update on @Alexis_Sanchez‘s fitness. #TOTMUN

— Manchester United (@ManUtd) 13 de enero de 2019