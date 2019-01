Kudelka lamenta la partida de Soteldo: “Se hizo todo el esfuerzo posible y necesario”

Durante la tarde de este martes, el entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, conversó con los medios de comunicación en La Serena, lugar donde la “U” está realizando la pretemporada de cara a los desafíos del 2019, donde habló de los refuerzos y de la salida del volante venezolano Yeferson Soteldo.

“Se hizo todo el esfuerzo posible y necesario por Soteldo. Hay intereses de por medio que decidieron otra cosa, entonces hay que aceptarlo”, dijo el DT.

Bajo esa misma lógica, el trasandino señaló que “el otro día Simeone decía: ‘no veo la hora que cierre el libro de pases para que no me lleven jugadores’. Bueno, esto es así”.

Otro de los temas de los que dialogó con la prensa fue el nivel de los refuerzos, donde fue categórico. “Se ha armado un equipo con pretensiones. Tal vez para muchos no se deslumbra un jugador de Europa, México o Brasil. Nosotros tratamos de conformar un equipo”.

“El equipo está por arriba de todos. El grupo por encima de los jugadores o los nombres”, agregó.

Respecto a si Universidad de Chile le cumplió con sus pedidos, el Kudelka respondió que “han trabajado muy bien en tener a todo el plantel el primer día de entrenamientos. Lo solicité yo y lo cumplieron”.

También, tuvo palabras para el atacante Jonathan Zacaría, quien se ha transformado en el gran nombre para tomar el protagonismo en la delantera “azul”. “A Zacaría lo vamos a evaluar. Su situación para por motivos físicos y no por futbolísticos”.

Cabe destacar que la “U” se impuso en esta jornada por 4-1 a Coquimbo Unido en un amistoso doble en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.