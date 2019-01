Pinilla acusa a Colón de querer cometer delito fuera de Argentina

Mauricio Pinilla, quien fue oficializado como nuevo refuerzo de Coquimbo Unido, declaró en conversación con FOX Sports Radio Chile, sobre las intenciones de Colón de Santa Fe -club que quiso contar con él durante el año pasado-, asegurando que el equipo argentino quiso “cometer delitos” para arreglar su llegada al club.

“Hay algunos temas importantes. Acá hay un tema judicial, otro tema deportivo y el otro es lo de mi supuesto error. Efectivamente cuando se firma el documento de los derechos federativos, mando a mi gente para que vea el tema y nos encontramos con la sorpresa de que todo lo que habían propuesto era falso y diferente, con ilegalidades”, comenzó asegurando el exariete de U. de Chile.

“Esperaban que yo hiciera pagos en paraísos fiscales y jamás me arrepentí (de no ir a Colón). Había una incomodidad dentro del plantel (de U. de Chile), con una persona dentro del club, y eso fue de conocimiento público. Uno como futbolista analiza situaciones y haber firmado esos documentos quizás fue apresurado, pero no significaba mi traspaso a Colón”, agregó el atacante que tras seis meses vuelve al fútbol.