Toselli avisa a la ‘UC’: “Voy a pelear la titularidad, para eso entreno siempre”

El portero Cristopher Toselli conversó este viernes con la prensa, donde aseguró que buscará pelear la titularidad en el cuadro universitario tras su amargo paso por Atlas en México y Everton de Viña del Mar.

“Siento que necesitaba un cambio en mi carrera, por eso tomé la decisión de irme a México. No me fue como me hubiese gustado, pero siempre hay aprendizajes, experiencias. He crecido en todo sentido y vuelvo muy motivado, con muchas ganas”, expresó el histórico portero de la “UC” tras su opaca experiencia que vivió en México.

Respecto al porqué volvió a elenco donde debutó, el meta respondió que “es donde he estado siempre y siempre he estado a gusto. Si salí fue por un tema personal, por tema de sueños, de objetivos, porque nunca estuve disconforme en el club”.

También tuvo palabras para lo que será la disputa del arco con Matías Dituro, quien fue el portero titular en la campaña pasada en la que Universidad Católica fue campeón. “La verdad es que no hemos hablado con el técnico el tema de la rotación. Hoy estamos plenamente avocados con ponernos a tono física y técnicamente”.

“Los dos somos arqueros grandes, los vamos a pelear la titularidad, para eso trabajamos, para eso me entreno siempre y esta no va a ser la excepción independiente del lugar donde uno este”, agregó.

Así, la portería del conjunto cruzado tendrá una pelea entre Matías Dituro y Cristopher Toselli.