Andre Agassi habla sobre el "Chino" Ríos: "Pudo y debió haber hecho más"

Andre Agassi tuvo grandes partidos con Marcelo Ríos. El más recordado sin duda que es el de 1998 en el torneo de Key Biscayne -ahora Master 1000 de Miami-, en que el “Chino” se quedó con la victoria que le permitió convertirse en el número 1 del tenis mundial.

Ante ésto, el “Kid” de Las Vegas recordó a Ríos y su talento, pero reconoció que, con sus condiciones, hubiera esperado que aspirara a más en el circuito mundial.

“Es muy talentoso. Uno de los mayores talentos que se haya parado en una cancha de tenis. Sus manos eran fenomenales, manejaba la velocidad de la pelota como quería… Mira, el tipo pudo haber hecho muchísimo en el deporte. No significa que no fue exitoso, quizás hizo todo lo que le importaba. Todo se mira en perspectiva y sí, hizo mucho, pero si a mí me dieran su juego, su talento y su calidad, sentiría que, con todas esas virtudes, quiero ganar mucho más”, dijo en entrevista con La Tercera.

“No es todo tenis en una cancha. Es tu mente, tu corazón, cómo controlas los nervios, cómo manejas las expectativas, e incluso qué es lo que quieres. Hasta donde yo sé, él logró todo lo que quería lograr. No puedo juzgar sus objetivos y los deseos de triunfo que tuvo en su carrera, solo puedo juzgar sus habilidades. Y dado que eran tan especiales, pudo y debió haber hecho más. Logrado más”, añadió.

Aton Chile