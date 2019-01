Héctor Robles tras la derrota de la selección chilena sub20: “Los resultados a veces no se dan, pero hay que seguir trabajando”

El entrenador de la selección chilena sub 20, Héctor Robles, habló tras la dura derrota frente a Venezuela en la segunda fecha del Sudamericano Sub20, donde analizó el cotejo y aseguró que iban ganar los dos compromisos que quedan.

“Generamos un par de ocasiones pero no se consiguió. Fue un partido vistoso para el público. Obviamente dolido por las circunstancias, pero sabemos que quedan dos partidos para conseguir el objetivo, agregando que “el detalle nos mató, no estuvimos atentos a las pelotas paradas”, agregó.

Respecto a negro historial en Sudamericanos Sub 20, donde el DT no ha conseguido nunca una victoria, respondió que “el sudamericano anterior no tiene que ver con este. Estos chicos y jugadores no tienen que ver con el que se jugó en Ecuador. Obviamente estamos preocupados, yo como entrenador me gustaría ganar partidos, es otra historia”.

“Cuando ganas eres un buen entrenador, pero cuando pierdes eres un mal entrenador, así es la idiosincrasia del país. Yo asumo la responsabilidad”, agregó.

“Estos 23 jugadores se mataron y quisieron sacar un resultado distinto, pero a veces no se da, pero vamos a seguir luchando y buscar los ajustes necesarios para lograr el triunfo”, sentenció”.