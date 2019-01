Jarry ya vive la Copa Davis frente a Austria: “Cambiará un montón el panorama sin Thiem ni Marach"

El tenista chileno Nicolás Jarry ya deja atrás su participación en el Abierto de Australia y se comienza a preparar para lo que será la Copa de Davis, certamen en el que se medirá frente a Austria en Salzburgo.

El nacional conversó con La Tercera, donde aseguró lo importante que será esta cita y de las posibles bajas de las máximas figuras de los europeos, Dominic Thiem (8° en singles), y el doblista Oliver Marach (4°en duplas), por problemas físicos.

“Cambiará un montón el panorama sin ellos. Ambos son top ten en sus disciplinas, le dan mucho valor a Austria. Con un jugador como Thiem, cualquier equipo tendría dos puntos listos. Sn ellos, sin Thiem, el escenario es distinto”, señaló.

También, tuvo palabras para referirse a la posibilidad de jugar dobles en esta llaves de la Davis, el “Príncipe” declaró que “Prefiero jugar con Hans. Nunca he jugado con Julio (Peralta). Mejor tener una pareja que se conoce y está comprobado que rinde, a experimentar una dupla nueva. Entre jugar dobles o no, estoy abierto a hacerlo. Si me eligen, me voy a poner la polera para dar el cien por ciento con el partner que sea”.

Cerrando Nicolás Jarry habló de su compañero Christian Garín. “Viene bien, le tocó un duro cuadro en Australia, pero se nota que su tenis ha subido muchísimo, ha mejorado mucho de cabeza. Tuvo una gran pretemporada, físicamente está mucho mejor. Es su primer año en el circuito ATP, dentro del top 100, donde todos queremos estar. De a poquitito se irá acomodando. Es buenísimo tenerlo con confianza nuevamente”.