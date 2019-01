Darío Melo se va en picada contra Palestino: “Me hicieron un daño tremendo”

El portero mundialista con la selección chilena sub20, Darío Melo se encuentra sin club, tras su abrupta salida de Palestino, equipo el cual se formó y defendió hasta hace pocos días. Bajo esa situación, el meta nacional aseguró que el cuadro de colonia le hizo un daño tremendo y que a esta altura del mercado de pases es casi imposible de que pueda fichar por algún equipo.

“Te da pena, pero así es el fútbol. Últimamente te das cuenta que para los dirigentes esto o es más que un negocio. Me voy con la sensación de que es así. De niño uno crece con una ilusión y cuando eres grande ves que el fútbol no es nada más que un negocio”, apuntó en conversación con CDF Noticias.

Respecto a cómo se gestó su salida del cuadro árabe, Melo señaló que “un miércoles hablé con Ivo Basay, a ver si me iba a ocupar y ahí él me dio: ‘si tienes la opción de ir a préstamo, anda’. En la tarde me llama un dirigente de Palestino que me dice: Nos enteramos de la conversación que tuviste con Ivo y más que nada nosotros queremos que te vayas de buena forma del equipo’, Fue todo el mismo día”.

Bajo esa situación, el arquero asegura que todavía no ha encontrado un equipo para seguir su carrera y además, cree que a esta altura del mercado de transferencia es difícil encontrar un club.

“Han existido conversaciones pero más que eso nada. Palestino me hizo un daño tremendo, ya que ir a un equipo ahora es mucho más complicado, porque están todos en pretemporada”, sentenció.