Gonzalo Higuaín es oficializado como nuevo jugador del Chelsea

Este miércoles el mundo del fútbol tuvo un remezón en el mercado de pases, esto porque el delantero argentino Gonzalo Higuaín fue oficializado como nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra. El atacante fue cedido por seis meses desde la Juventus.

En los “blues”, “Pipita” se reunirá con un viejo conocido, se trata de Maurizio Sarri, quien fue entrenador de Napoli durante la temporada 2015-2016, donde el atacante trasandino fue protagonista del cuadro italiano.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 de enero de 2019