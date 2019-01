Mario Salas y la derrota en amistoso ante Unión Española: “Me molesta no ganar”

Aton Chile/ Radio Agricultura

Mario Salas dio sus declaraciones tras la derrota de Colo Colo frente a la Unión Española en el Torneo de Verano de Viña del Mar y mostró sus impresiones tras sufrir la segunda derrota en su mandato con los albos tras el amistoso perdido ante Estudiantes de la Plata.

El DT del Cacique partió de forma optimista: “Siento que mejoramos, que fue un partido en el que hicimos cosas bastante buenas y que no hicimos frente a Estudiantes de La Plata“.

Sin embargo, el ex entrenador de la Sub 20 admitió su preocupación y comentó: “Se avanza paso a paso. Molesta no ganar, pero también para nosotros significa hacer un análisis para mejorar y avanzar es lo que tratamos de hacer con los jugadores, es lo que estamos haciendo”.

El siguiente partido de Salas como técnico de los de Pedrero será una prueba de fuego, ya que se enfrentará en un amistoso ante la Universidad Católica, equipo con el que salió bicampeón en el Torneo Nacional durante el 2016.