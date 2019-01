Estados Unidos confirma partido amistoso frente a Chile en Houston

Este jueves la selección de Estados Unidos confirmó que enfrentará a la escuadra de Chile el 26 de marzo en el BBVA Compass Stadium de Houston, partido preparativo para lo que será la Copa América.

El cotejo marca un nuevo proceso del cuadro americano, quienes disputarán la próxima Copa Oro y el Mundial de Qatar de 2020. Respecto al combinado nacional.

Gregg Berhalter’s first camp with the full player pool available for selection.

🇺🇸 v 🇨🇱 March 26 in Houston.

