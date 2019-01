Nicolás Jarry en la antesala de la Copa Davis frente a Austria: “Estoy preparado para jugar contra Jurij”

Quedan solamente horas para que el tenista chileno, Nicolás Jarry, haga su estreno frente a Jurij Rodionov en el primer partido de la serie de Chile frente a Austria en la Copa Davis que se desarrolla en Salzburgo.

La raqueta número uno de Chile conversó en con Deportes en Agricultura, donde aseguró que está preparado para el enfrentamiento y que han entrenado de buena forma para este cotejo. “Estoy preparado para jugar contra Jurj, para los momentos que él saque su mejor juego”.

Respecto al sorteo, el “Príncipe” declaró que “No sabíamos muy bien a quienes iban a poner, pero sabía que había más chance que me tocará con el (Rodionov). No sé mucho de él, pero que esté 200 con 19 años es muy bueno”.

El segundo singlista en saltar al terreno de juego será Christián Garín, quien también conversó con Deportes en Agricultura donde aseguró que luchará por demostrar su mejor tenis. “Estoy jugando bien, las condiciones del campo me gustan mucho.

Además, habló del partido que tendrá después de Jarry. “Será un partido duro, representar a mí país siempre me ha gustado, eso lo hace más especial, pero creo que es una buena oportunidad para los dos equipo”.

Ese viernes, Chile comenzará su camino al Grupo Mundial de la Copa Davis, donde se medirá frente a Austria y podrás seguir todos los detalles a través de Deportes en Agricultura que transmitirá en vivo la serie.