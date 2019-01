[VIDEO] Inter de Milán recuerda los 10 mejores goles de Iván Zamorano

Este jueves la cuenta oficial de Twitter del Inter de Milán tuvo un gran gesto para una de las leyendas del fútbol chileno, se trata del exdelantero Iván Zamorano, quien jugo hace casi 20 años en el cuadro “lombardo” entre 1996 y 2000. El chileno fue homenajeado con sus 10 mejores anotaciones.

“Bam Bam” disputó 148 partidos con el cuadro “Nerazzurri”, anotando 40 goles y 16 asistencias. En 1998 ganó la Copa UEFA, certamen en el que anotó uno de los tres goles de la final frente a la Lazio en París.

En Deportes en Agricultura te invitamos a revisar los mejores goles de Iván Zamorano:

1⃣0⃣ goals from @bambam9oficial in an Inter shirt. Remember them all?

— Inter (@Inter_en) 31 de enero de 2019