"Piojo" Herrera tras fichaje de Castillo en América: “Tendrá una gran revancha, es un jugador importante"

Durante la tarde noche del jueves, el club América de México oficializó el fichaje del delantero chileno Nicolás Castillo, quien vuelve a tierras aztecas tras su opaco paso por el Benfica de Portugal, siendo una de las transacciones más importantes de ese país y además, el “Nico” tendrá el sueldo más alto de la historia del fútbol mexicano.

Bajo ese panorama, Deportes en Agricultura conversó en exclusiva con el entrenador de las Águilas, Miguel el “Piojo” Herrera, quien se mostró contento con el fichaje del jugador nacional y además, aseguró que el ariete de 25 años tendrá una revancha en el balompié internacional.

“Estoy feliz porque es el delantero que estábamos buscando, fuimos trabajando todo este periodo de apertura y el último día pudimos conseguir al jugador. Estamos contentos de tener al delantero que queríamos”, comenzó diciendo el DT”.

Respecto a cómo fueron las negociaciones, el “Piojo” señaló a Deportes en Agricultura que “se hizo un gran esfuerzo de ambas partes. ‘Nico’ nos estuvo aguantando queriendo venir para acá, pero el club hizo el esfuerzo, el jugador tiene el contrato que quiere”.

También tuvo palabras para analizar lo que fue la campaña del chileno en el Benfica, siendo categórico al momento declarar. “El jugador cuando llega tienes que darles las oportunidades, ‘bancarlos’. Por algo estás contratando, yo tengo a “Nico” para verlo, para darle una oportunidad dentro de la cancha y después tomar decisiones, si el tipo no funciona o no es otra cosa”.

“Pero cuando un jugador carece de oportunidades es difícilmente mostrar sus cualidades, yo encuentro que él tiene muchas cualidades y se nota cuando tiene un equipo ofensivamente y cuando lo tiene, tiene un gran espíritu”, complementó.

Respecto a si su falta de continuidad en el fútbol portugués afectará en el América, el “Piojo” declaró a Deportes en Agricultura que “esperemos que no, es un chico con gran actitud. Tiene consiente que su paso en Europa no fue el que pretendía por la falta de oportunidades”.

“Ahora él tendrá una gran revancha en el América, donde puede conseguir logros importantes , será un jugador importantes en cualquier parte del mundo y también, que pueda pelear un puesto en la selección”, agregó.

Otra de las cosas que conversó fue si volver a México es un retroceso para el chileno. “No es un retroceso. Cuando no encuentras la posibilidad de estar en la cancha para demostrar tus condiciones, las tienes que buscar y me parece que el América es un club importante”

“Sí un día estuvo acá un jugador histórico de Chile como lo es Iván Zamorano, imagínate lo que puede esperar Castillo que ocupa la misma posición. Nosotros somos referentes para demostrar que su carrera está bien, sólida y él quiere demostrar que es un jugador importante”, finalizó.