Prensa inglesa criticó a Alexis: “No justificó su titularidad”

Alexis Sánchez fue titular en Premier League por primera vez desde que llegase Ole Gunnar Solskjaer a la banca del Manchester United. El ariete quiere volver a ser el de antes, pero hoy no tuvo un gran partido ante el Leicester City. Instalado como extremo izquierdo, estuvo más preocupado de defender que de atacar. Casi nunca le llegó una pelota para encarar y echarse a correr. Fue reemplazado a los ’67 por Anthony Martial y la prensa inglesa lo criticó ásperamente.

“Permaneció en la periferia del juego todo el tiempo. El chileno pareció desconsolado cuando Solskjaer finalmente lo reemplazó para sacarlo de su miseria a mediados de la segunda parte, pero no tenía mucho de qué quejarse”, escribió The Sun.

The Manchester Evening News, en tanto, lo calificó con una mísera nota dos. “No hay necesidad de un debate Sánchez-Marcial, porque Sánchez no justificó su titularidad. Nunca dañó a Leicester con el balón”, afirmó el periódico mancuniano.

“La decisión de reemplazarlo fue entendible. Había contribuido poco o nada, lo que parece inexplicable para un jugador tan ansioso por impresionar al nuevo entrenador tras perderse bajo la dirección de José Mourinho”, añadió Daily Mail.

El ex Barcelona y Arsenal, pese a correr impulsado por nuevos bríos tras la llegada del técnico noruego, no termina de afianzarse con los Diablos Rojos. Alterna una buena y otra mala. La paciencia no es infinita.