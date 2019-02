Marcelo Ríos la tiene clara: "El equipo es la raja"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Eufórico se le vio a Marcelo Ríos tras la clasificación de Chile al Grupo Mundial de la Copa Davis. Como parte del equipo chileno que comanda Nicolás Massú, el “Chino” se costeó solo su pasaje a Austria y acompañó a los nacionales hasta el final.

Por la clasificación, el ex número uno del orbe destacó el partido de Christian Garín, quien jugó el último punto de la serie ante los europeos y en que pudo ganar para darle la clasificación al equipo nacional.

“Estuvo impecable. Ha madurado harto como tenista y como persona. Jugó un huevo. Yo le dije: ‘Entra a sacarte la chucha, a pegarle y no te eches atrás. Y si ‘ganai’, bien; y si no, mala ‘cuea"”, señaló en entrevista con La Tercera.

“Garin tiene como una doble personalidad, y yo siempre se lo he dicho, no en mala. Él tira la talla, es simpático; pero dentro de la cancha anda preocupado. Y yo le pido que se ría, porque siempre tiene cara de tristeza. Le digo ‘tienes que estar contento’. El sábado, cuando iba 6-2, 4-1, le decía: ‘disfruta, estos son los momentos que tienes que disfrutar; grítale vamos en la cara’. Pero su personalidad es muy quitada de bulla. Igual me impresionó, porque mejoró mucho frente al pendejo de 19 años (Rodionov), que parece de 55 y que es una bestia, porque juega un huevo y me gustó mucho”, agregó sobre el “Tanque”.

Del mismo modo, también tiene buenas palabras para Nicolás Jarry y los otros tenistas del equipo: “Jarry ha cambiado mucho como persona. Está más seguro de sí mismo. En la cancha se la cree, está sacando muy bien y te da confianza. Bien el equipo, bien Barrios para debutar. Hans no sé si es el más bajo, pero es el que más pone garra, motiva y sabe jugar dobles; y Peralta, aunque no haya jugado, estuvo 29 del mundo, lo conocen y saben quién es. El equipo es la raja”.

Además, tampoco ocultó su alegría por volver a lo más alto del tenis mundial: “Estar en Madrid es una satisfacción enorme para mí, aparte me la jugué toda, porque me vine pagándome todo y me fui a ganador. No tengo problema en contar que me gano un bono, que no es una millonada, por pasar. Quería estar acá, porque sabía que podíamos dar el salto y estar en Madrid con los mejores 18 del mundo. Es el nivel en el que tenemos que estar y no andar jugando en República Dominicana. Acá están los hueones buenos y la plata”.

“Empezamos de cero. Al principio, cuando hablé con el innombrable Hinzpeter, me dijo que yo fuera el capitán, pero yo le dije a Nicolás que fuera capitán y yo lo ayudaba por detrás. ‘Cuando tú renuncies, yo renuncio, así como en el fútbol’. Y a él le pareció la raja”, agregó el “Chino”.

Por último, Ríos se desligó de la responsabilidad del resultado ante Austria y reconoció que es mérito de los jugadores, que vienen en alza desde hace años.

“Esto no es gracias a mí o gracias a Nicolás (Massú), esta cuestión es gracias a los jugadores. Nosotros los tomamos una semana antes, les cambiamos un par de cosas, pero ellos vienen entrenando todo el año”, sostuvo.