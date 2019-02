Arturo Vidal entra desde el banco en el empate del FC Barcelona y el Real Madrid en Copa del Rey

El FC Barcelona y el Real Madrid empataron por la cuenta mínima en la semifinal de la Copa del Rey que se disputó en el Camp Nou. El volante chileno Arturo Vidal entró desde el banco y tuvo un buen desempeño.

Iniciada la primera mitad, el equipo “blaugrana” no entró claro, ya que no estaba su máxima figura, el argentino Lionel Messi, por lo que no fueron contundentes a la hora de atacar. Esto afectó y los “merengues” supieron aprovecharon esta ventaja.

En los 5’ el elenco madrileño aprovechó un centro con veneno que el delantero francés Karim Benzema le cedió a Lucas Vasquéz, quien mandó el balón al fondo de la portería del chileno, que no pudo hacer nada el meta alemán André Ter Stegen.

Con esa anotación el Real Madrid aprovechó más ocasiones pero no supo aprovechar ninguna de las chances que se generaron por lo que terminó en ventaja el equipo merengue.

Ya en la segunda mitad, el FC Barcelona sintió el peso del gol y cambió su forma de jugar, mostró variantes ofensivas y decretó varias iniciativas que tapó Keylor Navas.

En los 57’, el volante brasileñ Malcom aprovechó un desajuste madrileño y por el sector derecho envió un remate cruzado que se coló por el mismo sector de la portería.

Ya en los 63’ Arturo Vidal hizo ingreso al compromiso y entró conectado rápidamente. Fue determinante y generó varias ocasiones de gol que Luis Suárez y Lionel Messi no pudieron cambiar las cosas en el Camp Nou.

Con este resultado, el FC Barcelona y el chileno deberán ir al Santiago Bernabéu a disputar la llave de vuelta para acceder a la final y conseguir uno de los primeros títulos de la temporada.