Chino Ríos y la vuelta de Chile al Grupo Mundial: “Basta de jugar con puros hueones callampas”

Después de la importante victoria que tuvo el equipo chileno de Copa Davis frente a Austria, que les permitió volver al Grupo Mundial de la “Ensaladera de Plata”, el ayudante técnico del elenco nacional, Marcelo Ríos, habló de su felicidad por volver a la élite del tenis y; palabreó a Bolivia, Perú y Santiago Giraldo.

“Gracias a Dios se pudo ganar a Austria e ir a un grupo al cual pertenecemos”, comenzó diciendo a Emol.

Fiel a su estilo, el exnúmero uno del mundo señaló que “basta de jugar en Bolivia, Perú Giraldo hueón… puros hueones callampas. Ahora estamos en el Grupo Mundial con los españoles y gente que realmente vale y es donde pertenecemos”.

También tuvo palabras para comentar lo que será el nuevo formato de la Copa Davis. “Ojalá no nos toque un grupo no sé si difícil, pero ojalá pasar un par de rondas. Aunque no me gusta hablar de plata, acá es donde están las lucas, donde se le pueden pagar las deudas a los jugadores”.

“Después de la media cagá que quedó con la federación pasada, no teníamos ni uno. Ahora para el Grupo Mundial tenemos que ir con auspiciadores, ojalá que haya gente que quiera aportar. Pero tenemos que ir a lo grande, si estamos entre los mejores del mundo”, sentenció.