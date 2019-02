Histórico del América destroza a Castillo: "Hizo un gol en 8 meses. Estuvo en Pumas despotricó a su nuevo club”

El exfutbolista chileno e ídolo del América de México, Carlos Reinoso, destruyó a Nicolás Castillo tras su llegada a las Águilas, a quien ya lo había criticado por redes sociales y ahora lo hizo en el Programa Campamentos de W Radio.

“A mí no me gusta Castillo porque creo que se equivocó cuando estuvo en Pumas, diciendo cosas horribles del América que hasta tuvo un altercado con Miguel Herrera (su nuevo DT). A mí la gente que agrede al amor de mi vida, que es el América, no me gusta”, dijo.

“No me gusta un tipo que dice que Pumas es el más grande y a los dos meces dice que no. Dijo que cuando regresara, lo haría a Pumas. Ahora acaba de decir que al único equipo que no traicionaría es a Universidad Católica y ahora que el América es el más grande”, agregó ofuscadamente.

Además, sentenció que “ha ido dos o tres veces a Europa y no ha jugado. Ahora que fue Benfica hizo un gol en 8 meses, y cuando estuvo en Pumas se dedicó a despotricar contra el América, eso a mí me molesta”.