Este es el horario de la primera fecha del Campeonato Nacional 2019

Después de dos meses de para, este fin de semana volverá la acción del fútbol chileno con el arranque del Campeonato Nacional de Primera División 2019.

Todo comenzará el viernes, cuando Unión La Calera y Palestino se enfrenten a las 18:00 horas en el remodelado estadio Nicolás Chahuán. Luego, ese mismo día, pero a las 20:30 horas, Universidad Católica iniciará la defensa de su título cuando se mida como visita ante Coquimbo Unido, último monarca de Primera B, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso

En tanto, el sábado Universidad de Chile chocará contra Cobresal a las 18:30 horas en el Estadio Nacional, mientras que Colo Colo desafiará el domingo a Unión Española a las 19:00 horas en el Santa Laura.

Esta es la programación completa de la 1° fecha del Campeonato Nacional 2019:

VIERNES 15 DE FEBRERO

18:00 horas, Unión La Calera vs. Palestino, estadio Nicolás Chahuán.

20:30 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad Católica, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

SÁBADO 16 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes Iquique vs. Curicó Unido, estadio Cavancha.

18:30 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, Estadio Nacional.

21:00 horas, Universidad de Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa.

DOMINGO 17 DE FEBRERO

12:00 horas, Huachipato vs. O’Higgins, estadio CAP.

19:00 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

21:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Antofagasta, estadio La Florida.