La experiencia del portero chileno que juega en el estadio más alto del mundo

Lejos de Chile se encuentra uno de los porteros que fue promesa en el fútbol nacional, hablamos de Raúl la “araña” Olivares quien hoy es uno de los arqueros más destacados del balompié de Bolivia.

El nacional se encuentra sumando una nueva experiencia en el Club Alway Ready, equipo que hace de local en el Estadio de Villa Ingenio o Estadio Municipal El Alto, situado a 4.090 metros de altura, siendo uno de los recintos deportivos más altos del mundo.

En conversación exclusiva con Deportes en Agricultura, la “Araña” comentó cómo ha sido su experiencia. “Ya había estado en altura, pero nunca en una como esta que sobrepasó los límites y es muy complicada de tratar de controlarla”.

Sobre los partidos que en los que actuado, señaló que “es mucha responsabilidad y mucho cuidado, porque la pelota va como una bala realmente muy rápida la pelota”.

También habló con Deportes en Agricultura sobre la opción que tiene la selección de Bolivia de ocupar este recinto deportivo para alguna de las fechas Eliminatorias rumbo a Qatar 2020. “Ellos están mirando para sacar provecho de la altura. Lo más complicado es el movimiento de la pelota”.

“El manejo de ella es totalmente diferente, por ende hay que pegarle de otra forma, hay que atacarla diferente y eso complica mucho”, agregó.

“Por eso ellos están pensando oficializar el estadio del Alto como una sede de la selección boliviana”, complementó.

Respecto a la posibilidad de entregar su experiencia a la selección chilena cuando juegue en Bolivia por las clasificatorias, la “Araña” señaló que “en el proceso anterior no se me tomó mucho en cuenta para aportar en la ‘La Roja’, en el sentido de la altura y esas cosas. Yo no me niego”.

“Si quisiera contar conmigo podría aportar alguna información que también es válida, alguien que sepa cómo se maneja el asunto, es un dato extra para marcar la diferencia sobre todo en estas Eliminatorias”, sentenció.