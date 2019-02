Delantero de Melgar anticipa el duelo copero: "Vamos a jugar con el nerviosismo de la U"

Universidad de Chile dejó una imagen grisácea frente al Melgar por Copa Libertadores. Hoy en el Estadio Nacional tendrá que remontar el 1-0 en contra. Bajo ese panorama, Alexis Arias, el goleador de los peruanos en el partido de ida, no se confía y aseguró que los suyos saldrán a jugar con el cuchillo entre los dientes.

“Quizás no tuvieron su mejor noche, pero todos los partidos son distintos. Trato de no opinar sobre los otros equipos porque a mí me compete hablar solo de Melgar. Pero sí te puedo decir que nosotros saldremos a jugar el duelo como si fuese una final”, dijo en conversación con La Tercera.

Hay mucha presión en los hombros de los laicos. Apostaron fuerte para esta temporada trayendo diez refuerzos. Una eliminación dejaría a Frank Kudelka caminando sobre la cuerda. El técnico de los rojinegros, Jorge Pautasso, sabe que en un duelo de estos la psicología es tan importante como la táctico o técnico.

“Nos transmite mucha tranquilidad. Nos ha dicho que no tenemos que meternos atrás, en nuestro propio arco. Vamos a jugar con el nerviosismo de la U, con la presión que tendrá. El estadio estará lleno y hay que jugar con eso, con lo que significará eso. Tenemos que salir tranquilos y con mucha actitud. Algún balón parado aprovecharemos. El salir a proponer nos podría ayudar a marcar lo antes posible. El gol de visita puede ser clave para definir la llave. Estamos comprometidos en hacer un buen trabajo”, comentó el volante.

El cuadro incaico no tiene mucha historia en Sudámerica ni jugadores con muchos quilates. Llegar como el débil de la llave no le incomoda a Arias. Al contrario, lo ve como una motivación. Quiere dar el golpe a la cátedra.

“Sabemos que la U es un equipo con mucha historia, un equipo que está acostumbrado a ingresar a la fase de grupos, a llegar a octavos de final. Tiene muchas participaciones en Copa Libertadores, y sabemos que son los favoritos. Sería una hazaña si pasamos. Son muchas cosas las que uno se pone a pensar en estos momentos: la diferencia entre ambos equipos es una muy importante. La U ha hecho una gran inversión”, declaró el “Chaca”.

A Arias le sigue dando vueltas el gol que le convirtió a Johnny Herrera. Clavó un remate al ángulo desde fuera del área. El golero no tuvo nada que hacer.

“Estaba solo en el espacio corto y no dudé en pegarle. Salió un golazo. Lo intentaré nuevamente. En algún momento tiene que volver a salir. Si ya salió una vez, puede salir dos”, expresó.