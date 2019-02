Solskjaer: "Alexis necesita encontrarse a sí mismo"

El calvario de Alexis Sánchez en el Manchester United todavía no tiene final. Parecía que con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer se iba a consolidar, pero solo ha mostrado uno que otro destello. Ayer frente al Paris Saint Germain dejó una triste imagen. No remató, no encaró, no luchó. Parece un fantasma del futbolista que encandiló al mundo con el Arsenal.

“No hay nada que pueda hacer sobre Alexis Sánchez; cuando juega, necesita encontrarse a sí mismo, porque sabemos que hay un futbolista de calidad ahí”, dijo el entrenador de los Diablos Rojos en conferencia de prensa.

Ante los franceses, el tocopillano entró poco antes de que acabara la primera mitad.Desperdició más de 45 minutos. Las críticas cayeron como lanzas sobre él. “Su nivel se ha sumergido tanto que al momento en que miras a los sustitutos que puedan ingresar y generar un impacto, él no es el elegido”, dijo el histórico Phil Neville tras el partido. “Hizo jugar al United con 10 hombres”, añadió la dura prensa inglesa.

Al ex Barcelona cada vez le queda menos margen de error. De seguir así, no le quedará mucho tiempo en el United, un club que no espera a nadie.

ATON