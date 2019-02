Entrenador de la selección chilena Sub 17 y el sudamericano de Perú: “El objetivo es clasificar al Mundial”

Desde el próximo 21 de marzo hasta el 4 de abril la selección chilena Sub 17 será parte del Sudamericano de la categoría que se desarrollará en Perú, país que también albergará el Mundial de la especialidad.

Bajo ese panorama, el entrenador de “La Roja”, Hernán Caputto, conversó con Deportes en Agricultura y habló de lo importante que es este campeonato y cuáles son sus objetivos de cara a ese certamen continental.

“En los Sudamericanos están la cosas importantes, todo lo previo puede ser muy bueno, pero cuando inicie el torneo ahí tenemos que estar muy bien y es lo que estamos esperando, trabajando para eso”, comenzó diciendo.

Respecto a la presión que tienen, ya que con la categoría Sub 15 clasificó a un Mundial por méritos propios, el DT señaló que “tenemos experiencia, pero es la misma responsabilidad. Anhelamos volver a estar en un Mundial, pero no me gusta hablar de presión porque siento que eso no te hace estar al límite de tus capacidades”.

“Sí es una gran responsabilidad, porque cuando hay que representar a un país es una responsabilidad muy grande”, agregó.

Sobre los objetivos, Caputto expresó a Deportes en Agricultura que “el objetivo es clasificar a un Mundial, independientemente que pueda ser la segunda clasificación seguida en la historia, porque antes no había pasado por méritos propios. Ese es el objetivo”.

También tuvo palabras para referirse a lo que fue el fracaso de la Sub 20 de Héctor Robles. “Es muy doloroso, siempre en todos los Sudamericanos se sacan lecciones, positivas o negativas y nosotros los entrenadores tenemos que tratar de capitalizar eso y sacar buenas conclusiones”.

“Hace dos años pasó algo parecido, supimos afrontarlos y que no se tenga esa responsabilidad que da el medio y es lo que hace el fútbol en general”, sentenció.