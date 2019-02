Gustavo Quinteros tras la dura victoria frente a Coquimbo Unido: “Me quedo con lo que hicimos en el primer tiempo”

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se mostró conforme con lo que realizaron sus pupilos frente a Coquimbo Unido, a quienes vencieron por 2-1 en un duro partido disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sobre el partido, el DT señaló que “tuvimos muchas situaciones para jugar de golpe, pero los partidos son así y no pudimos jugar como veníamos haciendo. Se ganó a un rival difícil, así que conforme con lo que hicimos en el primer tiempo y momentos del segundo”.

Respecto a la conformación del plantel y los goles de Diego Valencia, Quinteros expresó que “los que entraron a suplir a los que no estaban lo hicieron bien, podemos tener un nivel mejor como equipo. Hoy a lo mejor o tuvimos ese nivel que teníamos en la Copa de Verano, pero los que entraron lo hicieron bien. Estoy conforme con Valencia, lo hizo muy bien”.

Otra de las cosas que respondió el DT fue el posible contacto de la Federación de Paraguay para que él sea el nuevo técnico. “Nadie me llamó. Si me han llamado no se han comunicado conmigo. Estoy mentalizado y concentrado en este partido que pasó y en el que viene”.