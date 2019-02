¿ Alexis se vería jugando por la U o por Racing?

Cada vez se van conociendo más detalles de la película de Alexis Sánchez. Además de la trama que se reveló en trailer de hace unas semanas, ahora salió información del detrás de cámara y que dan cuenta del deseo del tocopillano de jugar por Universidad de Chile, o Racing de Avellaneda

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, el delantero del Manchester United le habría comentado a una persona que trabaja en la realización del film que cómo se vería vistiendo de azul.

“¿Cómo me vería jugando (en Universidad de Chile) con el ‘Chueco’ Mena y Marcelo Díaz?”, le habría dicho el “Niño Maravilla” al jefe de iluminación.

Además, en la publicación también habló el actor Daniel Muñoz, que será parte de la película, y destacó la humildad y cómo es un líder positivo: “Es un jugador innato, llegaba a jugar a las escenas. Me tocó verlo interactuar con niños. Es un líder, pero uno más del grupo. Estaba preocupado de lo que tenía que decir y cómo decirlo. Después de hacerlo me preguntaba: ¿cómo lo hice? Usted es el que sabe’. Guardo un recuerdo agradable, porque no llegó con una actitud soberbia”.