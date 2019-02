Braulio Leal y la dura crítica a los nuevos futbolistas: “Están preocupados de la fotito y la ropa con la que van a salir”

El volante Braulio Leal cumplió 500 partidos oficiales como jugador profesional en el empate sin goles de Deportes Iquique frente a Curicó Unido en la primera fecha del Campeonato Nacional 2019.

Bajo ese panorama, el mediocampista conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura donde se mostró contento por el logro y aseguró que está más vigente que nunca. Además, criticó duramente a las nuevas generaciones de futbolista, quienes están preocupados de otras cosas que de jugar.

“Estoy contento por haber logrado esa cantidad de partidos. Cuando estábamos a punto de salir al campo de juego me enteré, no me había dado ni cuenta todo el tiempo que había pasado”, comenzó diciendo.

Respecto al cambio que él puede ver, ya que son casi 20 años de carrera, Leal señaló que “el fútbol ha cambiado mucho en la organización de torneos y en los clubes. Las sociedades anónimas le dieron un cambio que profesionalizó la profesión”.

Bajo esa misma lógica, el actual jugador de Deportes Iquique habló con Deportes en Agricultura respecto a las nuevas generaciones de futbolistas que están inmersas en redes sociales. “Lucho constantemente con ellas, me gusta hablar y ver fútbol, ver tele para ver la fecha completa y detalles”.

“Los jugadores jóvenes y bastante experimentados que le gusta ver fútbol y no se dan cuenta que es una herramienta importante para subir el nivel”, complementó.

Cabe recordar que Braulio Leal debutó en el 2000 con Colo Colo. 19 años más tarde, el mediocampista llega a Deportes Iquique donde está disputando el Campeonato Nacional 2019.