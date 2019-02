Vicepresidente de Grupo Pachuca asegura que están buscando a Edson Puch: “Llegó una oferta, pero no es de Católica”

Información de Nicolás Muñoz

El delantero chileno Edson Puch ha sobresalido de buena manera en la pretemporada de Universidad Católica y en la primera fecha del Campeonato Nacional 2019, donde el ex Deportes Iquique dio los dos pases de gol para el triunfo ante Coquimbo Unido

El gran arranque del iquiqueño trajo no solo en interés de Universidad Católica de renovar el contrato del jugador, sino que también de otros equipos. Según el vicepresidente del Grupo Pachuca, dueños del pase del ex Necaxa, Andrés Fassi, aseguró en conversación con Deportes en Agricultura que “hay una oferta por el pase de Puch, llegó el sábado. De Católica no ha llegado nada”.

“Es una oferta de afuera, no es de Católica eso sí”, agregó.

Según lo reporteado por Deportes en Agricultura, la UC tiene la intención de comprar el 50% del pase del atacante de 32 años, carta que está valorada en 1.5 millones de dólares, por lo que el equipo “cruzado” deberá agilizar las tratativas para quedarse con el ariete.