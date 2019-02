DT de Universidad Católica confirmó negociaciones para su anhelado ‘9’:”Riascos y Leal están en carpeta"

Universidad Católica sigue en la búsqueda de tan anhelado centro delantero para completar su zaga ofensiva. Ante esa disyuntiva, el DT de los cruzados, Gustavo Quinteros, confirmó que están buscando a ese ‘9’ y que barajan dos opciones.

“Tiene que venir un delantero para fortalecer esa línea. Tiene que estar dentro del presupuesto, salir del club donde esté porque se están jugando ya las ligas. El tema puntual de Riascos y Leal, están en carpeta, siendo analizados. Tengo entendido que se han hecho negociaciones”, dijo en conferencia de prensa.

Sobre estos jugadores, el estratega señaló que “tienen características distintas. Riascos se asocia más, tiene más técnica, pivotea. Son distintos, cada uno con características positivas. Leal es más de ruptura, diagonales, asociarse menos, pero no quiere decir que sea menos que el otro. Si viene cualquiera de ellos, será un aporte”, agregó.

Otra de las necesidades que existen en San Carlos de Apoquindo es la de un volante de corte, pero tampoco están tan desesperados por tenerlo. “Si no se da, tendremos buen plantel, nos va a faltar una característica importante. Hoy tenemos buenos volantes mixtos. Para tener la pelota tienes que recuperarla. Necesitamos ese jugar que haga eso. A lo mejor no tendremos la plantilla ideal, pero si no la podemos traer vamos a pelear con lo que tenemos”, dijo Quinteros.

Respecto al duelo que tendrán con Deportes Iquique, el nacionalizado boliviano señaló que “vamos a encontrar un equipo que se cierra bien, defiende con mucha gente, jugará a los contragolpes con jugadores rápidos por banda. Trataremos de tener ese juego asociado que nos permita un buen ataque”.

“La idea es jugar como los partidos de verano, como el primer tiempo del partido anterior y mantenerlo durante los 90 minutos”, sentenció.