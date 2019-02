Matías Rodríguez y su rendimiento en la U: “Molesta que digan que no tengo actitud”

El polifuncional jugador argentino Matías Rodríguez habló sobre la difícil situación que está viviendo Universidad de Chile, donde los resultados no están acompañando y cada día se tensa mucho más el camarín azul. También tuvo palabras para referirse a las críticas que está recibiendo.

El referente azul comenzó defendiéndose sobre sus actuaciones en los universitarios. “Me enoja, porque tengo todas las estadísticas de los partidos y si quieren se las muestro. Que no estoy jugando bien lo acepto, pero que digan que o hay actitud, me molesta. Pero estoy en un equipo grande y sé que si uno gana un partido tapa muchas cosas”.

Bajo ese panorama, Rodríguez tuvo palabras de respaldo para el técnico Frank Kudelka. “Con esto nos perjudicamos todos, no solo el técnico o yo. Es la U la que se perjudica. Tenemos la intención de que todo mejore”.

Respecto a la reunión que tuvo con el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, y el gerente deportivo, Sabino Aguad, el defensa señaló que “tuvimos una charla íntima de cómo poder mejorar. Eso está bueno, porque habla de la unión que hay entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores”.