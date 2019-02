Presidente de Palestino arremete contra la ANFP: “Pedimos el cambio del partido con Huachipato y nos dijeron que NO”

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, se mostró molesto por la seguidilla de irregularidades que ha tenido la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en sus gestiones, esto a raíz de lo sucedido con el atraso de inscripción de jugadores en la CONMEBOL. Además, tuvo duras palabras para la falta de criterio que tiene el ente regulador del balompié chileno para organizar los partidos.

Sobre el caso que tiene a todos los clubes chilenos que están jugando competencias internacionales con incertidumbre, el mandamás declaró a Deportes en Agricultura que “estamos tranquilos porque nosotros hicimos la tarea como corresponde y aparentemente otros (ANFP) no hicieron la pega”.

“Nosotros mandamos nuestra plantilla el 31 de enero, un día antes de lo que la solicitaba”, agregó.

Respecto a cómo se enteró de lo que estaba sucediendo en la CONMEBOL, Uauy dijo a Deportes en Agricultura que “recibió un mensaje de texto de un ejecutivo de la Federación que decía que a nombre del presidente (Sebastián Moreno) descartaban cualquier tipo de sanción en lo deportivo”.

Otra de las cosas que le molestó más al presidente de Palestino fue la poca ayuda que han recibido por parte del ente regulador del fútbol chileno en la programación de partidos, ya que en dos ocasiones solicitaron aplazar los compromisos y fueron negados.

“Nosotros pedimos la reprogramación del partido con Huachipato y la ANFP nos dijo que no. Esto me tiene más molesto que lo de la CONMEBOL”, expresó.

En su defensa, dijo: “la norma es clara. Señala que no se puede programar un partido internacional con uno nacional en 72 horas de antelación. El partido de Huachipato y Talleres tiene menos de esas horas”.

“Es un cacho jugar copas internacionales cuando no hay sentido común, de no favorecer la competitividad interna y sacar ventajas de situaciones como en el plano local como internacional, me parece una vergüenza”, sentenció a Deportes en Agricultura.