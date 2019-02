Paredes y su lesión: "No hay que apurarse, hay reemplazantes para mí"

Esteban Paredes tendrá que seguir esperando para hacer su debut en el Campeonato Nacional 2019 por Colo Colo. El goleador y capitán del Cacique será baja en el duelo de este viernes frente a Universidad de Concepción en el estadio Monumental al no recuperarse completamente de una lesión.

A pesar de esto, el “Tanque” se mostró tranquilo y aseguró que el conjunto de Macul tiene muchos jugadores para poder reemplazarlo.

“Estoy bien, trabajando hace tres semanas para recuperarme de esta lesión, pero no hay que apurarse, tenemos un gran plantel, hay muchos jugadores que nos da un poco de respiro. Es un problema en el aductor, pero me siento mejor. Hay reemplazantes para mí, se ha notado, llegaron jugadores con experiencia y eso nos ha ayudado. Estoy feliz con que Vilches, Parraguez e Iván Morales puedan jugar, hay plantel de sobra”, reconoció el artillero de los albos en diálogo con el CDF.

“Es una lesión que vengo arrastrando hace un tiempo, pero el año pasado quería ayudar al equipo a clasificar a una copa y también pensaba en el récord. Teníamos menos plantel, pero ahora hay muchos jugadores, muchas opciones para jugar como centro delantero y eso me facilita todo. He bajado cinco kilos y ahora me siento muy bien”. añadió.

Además, el “Tanque” destacó el trabajo del técnico Mario Salas: “Hay feeling con él, es muy intenso, sus trabajos son muy buenos y el grupo ha sabido llevar bien lo que pide, después del torneo de verano. Pero lo importante era el Campeonato y hoy el equipo ya sabe a lo que juega, sabe lo que quiere y eso es gracias a él. Tiene una gran capacidad, todos sabemos lo que él quiere, tiene el mérito de tener contento a la mayoría de nosotros, algo que no es fácil porque es complicado mantener contento a los que no juegan”.

Por último, Paredes admitió: “Me gustaría irme campeón, si es la Sudamericana sería maravilloso, los tres sería excelente, pero me gustaría mucho levantar un título en mi último año”.