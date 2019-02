Ronald de La Fuente tras las críticas recibidas: “Haré lo necesario para que el fin de semana pueda hacerlo bien en los partidos”

El refuerzo de Colo Colo, el lateral Ronald de La Fuente, fue uno de los puntos bajos de la agónica victoria de los albos ante Universidad de Concepción en la segunda fecha del Campeonato Nacional. El mediocampista recibió críticas por los pases que registró.

Bajo ese panorama, el ex “Campanil” conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, donde aseguró que dejará todo en cada entrenamiento y que hará lo que sea necesario para mejorar.

“No me voy a romper la cabeza, porque el tipo de jugadas no es lo que acostumbro a hacer, estoy tranquilo. Si depende de mí, lo mejoraré. Trabajaré para que eso no ocurra” dijo.

“Si tengo que tirar cien centros después del entrenamiento, lo voy a hacer si es necesario, para que después el fin de semana pueda hacerlo de buena manera en los partidos”, complementó en Deportes en Agricultura.

También tuvo palabras para el esquema de Mario Salas. “Aquí en Colo Colo se es mucho más ofensivo. A la hora de atacar sumamos mucha gente y estamos expuestos a mano a mano y jugar en el contrataque con la misma cantidad de defensores y atacantes”.

Otra de los puntos que comentó con Deportes en Agricultura fue sobre la vuelta de Jorge Valdivia a los albos, tras una lesión que lo marginó durante dos fechas. “A mí me beneficiaría un montón, y también al equipo, porque se le da énfasis a la pasada de los laterales y generar líneas de pases con los volantes. Con la calidad de Jorge (Valdivia) eso se verá incrementado”.

“Él es de esos jugadores que ven el pase antes, lee las jugadas. Hay que aprovechar eso y generar espacios para que pueda dar esos tremendos pases a los que nos tiene acostumbrado, cerró.