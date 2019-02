Andrés Fassi aclara las dudas sobre futuro de Edson Puch: “Tiene una oferta de la MLS, pero la pelota la tiene Católica”

El delantero de Universidad Católica, Edson Puch, está viviendo un buen momento en el cuadro “cruzado”, esto porque el jugador ha sido una de las grandes figuras del equipo de San Carlos de Apoquindo.

Todo eso ha generado que el iquiqueño sea vinculado con diferentes equipos del continente. Para salir de las dudas, el vicepresidente del Grupo Pachuca, Andrés Fassi, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, aprovechando su estadía en nuestro país por el duelo que tendrá su equipo Talleres de Córdoba con Palestino en Copa Libertadores.

El mandamás habló sobre el futuro del Edson Puch y el duro momento de Frank Darío Kudelka en la U, quien fue entrenador de Talleres, previo al duelo que tendrán contra los “árabes”.

“Tuvimos distintas alternativas de prestarlo a Universidad de Chile, Colo Colo y finalmente se fue a Católica. Su buen comenzó de temporada hizo que sea un jugador que interesa en otras instituciones para contar con él”, comenzó diciendo a Deportes en Agricultura.

“Tuvimos una oferta de la MLS para junio, pero la pelota la tiene Católica, que tiene la opción a mitad de año”, agregó.

También tuvo palabras para un viejo conocido, el DT de la U que no la está pasando bien. “hizo un gran trabajo en Talleres. Vivimos momentos muy importantes, no he podido ver partidos de la U, solamente estadísticas, pero le deseo lo mejor”.

“Cuando un entrenador llega, le pasó a Kudelka con nosotros, le costó los primeros meses, cuando se arman las estructuras y los planteles. Ojalá que le den esos tiempos y que pueda hacer un gran trabajo con ellos”, agregó.

Respecto al duelo que tendrá su equipo, Talleres de Córdoba con Palestino, Fassi señaló que “ venimos a enfrentar a un duro rival, al que respetamos muchísimo que hizo un gran segundo tiempo. Hoy nosotros venimos a buscar revertir la situación, tratar de hacer un gran partido”.

“Palestino es un equipo que es dirigido por un viejo conocido. Me tocó entrenar a Ivo Basay hace más de 30 años, un gran amigo y felicitaciones por lo que está haciendo en su club. Fue un fenómeno como jugador y sé que como entrenador será igual”, sentenció.