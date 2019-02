En la U respaldan a Kudelka y dicen que "el plantel no está desequilibrado"

Aton Chile/ Radio Agricultura

En Universidad de Chile sólo quieren dejar definitivamente atrás la crisis por la que atraviesan, esa que los tiene sin conocer victorias en partidos oficiales en esta temporada 2019 (derrota y empate ante Melgar por Copa Libertadores y paridad y caída ante Cobresal y O’Higgins por el Campeonato Nacional).

De hecho, el defensa Rodrigo Echeverría aseguró que los cuatro partidos consecutivos sin conocer triunfos ya le pesa al plantel del conjunto estudiantil.

“Sabemos que no estamos en un buen momento. Tratamos de rescatar lo mejor de cada uno, para lograr el triunfo que es nuestro objetivo en el partido del sábado en el Nacional ante nuestra gente. Estamos con esa nube negra en que la pelota no quiere entrar. No quiero dar más detalles porque pasan a ser excusas”, reconoció el zaguero este martes en conferencia de prensa.

“No se arregla todo con un triunfo, pero si te da más confianza. Ganar ya te alivia mucho más el peso de estos cuatro partidos, y te permite empezar a soltarte un poquito más para empezar a demostrar el juego que todos quieren ver”, añadió.

Sobre la posible salida del técnico Frank Kudelka ante los malos resultados, expresó: “La verdad es que no lo vemos, todavía sigue trabajando con nosotros y tiene contrato”.

Respecto a la conformación del equipo, dijo: “No creo que el plantel esté desequilibrado, y si se necesitan un 10, eso tendría que responderlo el profe y la dirigencia. Es un tema más de acatar lo que nos pide el profe, llevarlo a la cancha de buena manera”.