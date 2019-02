Pablo Mouche y sus decisiones en el fútbol: “Opté por lo económico yendo a Turquía”

El nuevo delantero de Colo Colo, Pablo Mouche, ha sido uno de los puntos altos de la nueva era de Mario Salas, el trasandino ha sido titular en las primeras dos fechas donde ha sobresalido por su despliegue táctico y su forma de jugar.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex San Lorenzo aseguró que está cómodo en los albos y también se sinceró sobre su recorrido en el fútbol internacional.

El zurdo, que jugó en Boca Juniors y fue subcampeón de Copa Libertadores, aseguró que el dinero fue más importante y las lesiones mermaron su prometedora carrera. “Tuve oportunidades de ir a ligas más competitivas pero opté irme a Turquía por lo económico”.

“Nunca ha sido fácil para mí, yo salí de muy abajo, de un equipo de tercera de Argentina. Después Boca me compró el pase y allí inició mi carrera fuerte. Se me presentó lo de Turquía. Después me fui a Palmeiras, me rompí los cruzados y ahí me carrera dejó de tener regularidad”, agregó.

Respecto a Mario Salas y al esquema que está aplicando el “Comandante” en Colo Colo, Mouche dijo a Deportes en Agricultura que “he aprendido a jugar en varias posiciones, mi puesto natural siempre fue de segunda punta acompañando de una referencia de área. Con los años, mi ida al exterior, diferentes esquemas me han hecho ir variando”.

“Me siento muy cómodo con Salas y eso ayuda a que el equipo te haga adaptarse lo más rápido posible”, finalizó.