De trabajar en minas a ser la figura de Deportes Antofagasta: La historia de Fernando Hurtado

El portero de Antofagasta Fernando Hurtado fue la gran figura del empate sin goles del cuadro “Puma” con Fluminense de Brasil, en el partido de ida de la Copa Sudamericana, donde el equipo nortino juega por primera vez en su historia.

Ya con las cámaras apagadas y la efervescencia de un partido inolvidable para su carrera, el jugador de 35 no olvida todo lo que tuvo que pasar, incluso abandonó el fútbol en 2015 para trabajar en la minería.

“Tengo familia, dos niñitas, y no me pueden esperar mucho más por el sueño del papá de volver a jugar fútbol. Hay que dar vuelta la página y buscar otros horizontes”, dijo en una entrevista con AS Chile.

Una vez en la ciudad de Calama, Hurtado trabajó en una empresa de explosivos. Alcanzó estar seis meses hasta que su teléfono sonó desde Deportes Antofagasta para que volviera a jugar al fútbol de manera profesional.

Para el portero de 35 años no ha sido fácil su retorno, esto porque ha tenido que ser banca de Juan Manuel García, Matías Dituro y Paulo Garcés, pero nunca se rindió.

Su gran oportunidad llegó en la jornada de ayer, martes, cuando fue titular en el empate sin goles de su equipo frente a Fluminense. Hurtado atajó exclusivamente porque los “Pumas” no alcanzaron a inscribir a su nuevo fichaje, el argentino Agustín Rossi, quien llegó desde Boca Juniors.

La actuación del arquero fue destacada por todo Sudamérica. “Fue un partido soñado para mí, más con este rival y en este estadio”, dijo el meta tras concluir hasta ahora, su mejor partido de su carrera.