EE.UU. invitó a Chile y todos los países sudamericanos para nuevo torneo en 2020

Hace algunos días el presidente de la US Soccer, Carlos Cordeiro, ya había adelantado el interés que tenían en la Concacaf de eliminar la tradicional Copa de Oro y organizar junto a la Conmebol una nueva Copa América para el 2020, al más estilo de la Copa Centenario 2016 que ganó la Selección chilena.

Y esa idea ya comienza a tomar forma. Es que según informó The New York Times, la US Soccer invitó a las 10 federaciones del fútbol sudamericano para participar del que sería un millonario certamen el próximo año.

“El torneo de 16 equipos propuesto se asemejaría, en estructura, aunque probablemente no de nombre, a la Copa América Centenario 2016”, adelantó la publicación.

“El torneo 2020 propuesto incluiría de nuevo a los 10 equipos sudamericanos, más seis de Concacaf, y lo más probable es que incluyera una fase de grupos y luego una ronda eliminatoria para determinar un campeón”, agregó.

Este certamen propuesto por la US Soccer tendría un presupuesto de más de 200 millones de dólares. Además, los ganadores se llevarían un premio de más de 11 millones de la misma divisa norteamericana.