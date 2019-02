Jugador argentino habla de lesión que le provocó Agustín Orión: “Me pidió perdón por mensaje de texto”

El portero de Colo Colo, Agustín Orión fue uno de los jugadores más polémicos de Argentina, esto porque tuvo roces con diferentes futbolistas, incluidos compañeros de equipos.

Uno que recordó al meta de los albos, quien está lesionado, fue Leandro Paredes, volante del París Saint-Germain cuando ambos coincidieron en Boca Juniors. El arquero del equipo de Macul lo fracturó y estuvo tres meses fuera de las canchas.

“Todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa”, señaló a Fox Sports el jugador del PSG, que en esa patada sufrió la rotura total de ligamento deltoideo del tobillo izquierdo.

“Nadie me cuidó. Varios escucharon lo que me dijo y cinco minutos después pasó. Ni el club ni el entrenador me cuidaron cuando pasó esto“, agregó.

Además, aseguró que ese suceso fue clave para salir de Boca Juniors. “Fue determinante y ayudó mucho a que me fuera. En ese momento no me cuidaron. Me quedó un sabor raro, pero bueno ya paso y hace mucho. Creo que no se tomaron las medidas que quizá en otro club hubieran tomando en una situación así. Pasó como si nada”.

A pesar del encontrón y lesión, el mediocampista aseguró que Agustín Orión le pidió disculpas cuando sucedió eso. “Él me pidió perdón por un mensaje de texto”.