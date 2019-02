Nicolás Castilló y su llegado al América: "Necesitaba un segundo aire para llegar a la Selección"

Nicolás Castillo se sacó algo de presión el pasado fin de semana. Es que tras sus dos goles, dejó atrás las críticas por el rendimiento en sus primeros dos partidos, por lo que ya se comienza a afirmar en América, club al que llegó luego dejar su magro paso por Benfica.

Ante ésto, el formado en Universidad Católica aseguró que volver al fútbol mexicano le dio un nuevo aire, ya que no la estaba pasando bien en su antiguo equipo.

“No lo estaba pasando bien en Portugal, no era un buen momento para mí. Entonces, necesitaba un segundo aire para llegar a lo más importante, que es la Selección. No lo pensé mucho después de que hablé con el entrenador y con los dirigentes. Ahora que estoy acá, me siento a gusto. Todos me han tratado de muy buena manera”, dijo el “Nico” a Fox Sports.

El seleccionado nacional también fue autocrítico por su rendimiento: “Estoy apoyando al equipo y trabajando. Pero estoy tranquilo porque, sin jugar bien, estoy marcando goles”.

Por último, habló sobre las diferencias de su ex club, Pumas, en relación a las ‘Águilas’, rival clásico de los ‘felinos’: “América es un equipo importante en todo el mundo. En comparación con Pumas, el América está más arriba por la gente, por la cobertura de la prensa. Siempre se habla del club y se siente más esa presión, que me gusta, porque es lindo que hablen de ti y de tu club”.

Nicolás Castillo tendrá la chance de seguir marcando este sábado cuando América se mida ante el Morelia de Rodrigo Millar y Sebastián Vegas, en uno de los tantos duelos de chilenos de la Liga MX.