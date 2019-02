[VIDEO] Mario Salas abandona la conferencia de prensa enojado por llamada telefónica

Un tenso momento se vivió durante la conferencia de prensa de este jueves en el Estadio Monumental, esto porque mientras el entrenador de Colo Colo, Mario Salas, estaba escuchando una pregunta de un periodista sonó un teléfono que fue atendido por la persona implicada.

Esta situación molesto al “Comandante”, quien señaló “responderé tu pregunta de forma muy amena, pero cuando termine me levantaré y me iré. Lo que está haciendo este señor no corresponde, porque aparte de que le sonó está contestando y creo que no corresponde”.

¿Por qué se molestó Mario Salas? Cuando asumió el técnico la banca de Colo Colo, fue muy claro al instaurar sus reglas. Una de ellas era que cuando él hablara tenían que estar todos los teléfonos en silencio o apagados, en una muestra de respeto.

Revisa aquí el momento: