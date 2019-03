A Reinaldo Rueda le preocupa la lesión de Alexis: "Es importante que se recupere lo más pronto posible"

Reinaldo Rueda se encuentra en Paraguay para ver el duelo de esta noche entre Universidad Católica y Libertad, por el inicio del Grupo H de la Copa Libertadores.

Desde suelo guaraní, el técnico de la Selección chilena elogió el presente de Edson Puch, figura de los cruzados en este arranque de temporada y que podría ser uno de los nominados para los amistosos de la Roja ante México y Estados Unidos.

“Creo que está muy motivado, muy alegre, le ha ido muy bien. El cuerpo técnico está muy satisfecho con él. Todo eso hace que esté teniendo un buen desarrollo. Ojalá que siga así por mucho tiempo. Todos los jugadores que estén en calidad de elegibles para la Selección van a estar siendo observados”, reconoció el estratego colombiano.

En cuanto a la lesión de Alexis Sánchez, que tendrá al tocopillano cerca de un mes y medio fuera de las canchas, pero que no le significará perderse la Copa América de Brasil, dijo: “Esperemos que así sea. Creo que es lo importante que se recupere lo más pronto posible. Siempre hay un protocolo que los médicos respetan y ojalá que alcance a jugar de vuelta, que es lo importante. Médicamente, clínicamente, quizás, le da para seis semanas. Todo va a pasar por cómo sea su adaptación después a la competencia y si logra hacer algunos juegos antes de que termine la Premier”.

Sobre la situación de Claudio Bravo, quien ya está recuperado de la rotura del tendón de Aquiles y quien trabaja normal en el Manchester City, Rueda sostuvo: “Hace días que no hablo con Claudio. Todavía no he recibido el informe del departamento médico de lo que es el estado de él en este momento. Hace varios días que se solicitó y aún no ha llegado”.

Por último, Rueda llenó de elogios a Arturo Vidal: “Ustedes saben cómo es Arturo, que es un jugador que tiene la Selección impregnada en la piel y se sobrepone a todas las dificultades. Creo que ha hecho un buen juego en el Barcelona. Ha estado de inicialista, ha estado de alternativa y siempre ha respondido”.