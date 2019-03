Universidad de Concepción tiene el segundo jugador de mayor edad en la Copa Libertadores

Este Miércoles 6 de marzo, a las 19:15 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, será el esperado debut de Universidad de Concepción en la Copa Libertadores 2019, ante Sporting Cristal de Perú por la fase de grupos.

Un momento que ha esperado por largo tiempo, y que tiene ilusionado al arquero argentino nacionalizado chileno, Cristián Muñoz, capitán y emblema del Campanil.

“El Tigre”, formado en Boca Juniors, y ya con 41 años, será el segundo jugador de mayor edad que jugará en la Copa Libertadores, con la Universidad de Concepción, superado por Leao Butrón de Alianza Lima, quien cumple 42 años este 6 de marzo y quien también se desempeña como arquero.

En este sentido, Muñoz expresó que no le preocupa la edad y que se siente satisfecho con su actuación. “Me siento bien conmigo mismo, tengo la fe, la convicción, y la motivación. Sin eso no seguiría”, fueron sus palabras en una entrevista a Las Últimas Noticias.

En cuanto a su preparación para la esperada copa, explicó que “ha sido buena, el equipo ha hecho un buen trabajo, y hemos trabajado pensando en el inicio de la Libertadores. Es algo muy importante para nuestra institución. Estamos muy ilusionados”, comentó.

Sobre su futuro manifestó que no tiene clara su decisión todavía. “Yo tengo claro que se va acercando el retiro, pero todavía no he evaluado qué voy a hacer. Todo va a depender de las ganas que tenga. Trato de disfrutar el presente y trato de estar en un buen nivel. Veamos cómo transcurre el año, y qué decisión tomo”, explicó.