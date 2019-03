[VIDEO] No lo podía creer: Así fue la reacción de Neymar tras la eliminación del PSG de la Champions League

El PSG de Francia sufrió una dolorosa eliminación de los octavos de final de la Champions League, donde había tenido un buen resultado con frente al Manchester United. A pesar de los mencionado los “Diablos Rojos” ganaron 3-1 y eliminaron a los parisinos.

Todos los fanáticos del cuadro galo mostraron su descontento con lo que estaba pasando, uno de sus jugadores, el talentoso volante brasileño Neymar no lo podía creer y los usuarios de redes sociales se percataron de este suceso.

MY REACTION TO EVERYTHING NOW A DAYS!😂😂#Neymar #ManchesterUnited#ThursdayThoughtspic.twitter.com/aRdkv5epLg

— NeسreeN🖤 (@NesreenMSK) 7 de marzo de 2019