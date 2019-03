Rueda nuevamente le estaría cerrando la puerta a Marcelo Díaz: No lo ha reservado para los amistosos de Chile

A pesar que el entrenador de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, ha sido consultado periódicamente por la hipotética vuelta del volante Marcelo Díaz a la escuadra nacional. A pesar que asegura que no hay ningún conflicto ni “veto”, el cafetalero cada día demuestra que no es así.

Según lo publicado por La Tercera hasta anoche Racing, equipo en el que juega “Carepato”, no han recibido la carta para reservar al volante de cara a los duelos con Estados Unidos y México que se disputarán a final de mes. No así su compañero Gabriel Arias, a quien lo pidieron para esos cotejos.

Otra de las cosas que señalan desde el matutino es que también llegaron esos protocolos para Arturo Vidal en Barcelona, Charles Aránguiz en Bayern Leverkusen, Erick Pulgar en el Bologna, Guillermo Maripán del Alavés o Gary Medel en el Besiktas.

El caso de Pulgar echa por tierra las aspiraciones de Marcelo Díaz, ya que para Rueda sigue mostrando su favoritismo a pesar que el pedido de los hinchas y el buen nivel que está teniendo el jugador en Racing de Avellaneda está marcando la pauta en Argentina.

Todavía quedan un par de horas para saber si el colombiano seguirá con su pensamiento de “recambio” y dejar a uno de los mejores volantes de la historia del fútbol chileno.