Nicolás Castillo no tuvo una buena jornada en el agónico triunfo de América

Nicolás Castillo no tuvo una buena jornada en el América. El delantero chileno no pudo repetir sus actuaciones anteriores, donde había marcado varios goles, y hoy no pudo brillar en el triunfo por la cuenta mínima contra Puebla en el Estadio Azteca.

El encuentro fue totalmente a favor de las ‘Águilas’, que fueron amplios dominadores, pero no pudieron desnivelar el encuentro a su favor en el primer tiempo. El formado en Universidad Católica fue el eje de ataque de su escuadra, pero no estuvo fino y falló dos ocasiones a los 29′ y a los 41′. Además, recibió tarjeta amarilla a los 31 minutos por juego peligroso.

En la segunda parte, el ariete chileno se mostró igual de activo y colaborando sobre todo en la ofensiva, pero nuevamente le faltó precisión para poder marcar un tanto del triunfo que llegó sobre el final, ya que a los 88′, Francisco Córdova le dio el triunfo al cuadro del nacional con un derechazo cruzado.

Este triunfo le permitió a las ‘Águilas’ seguir en zona de play off, ya que están quintos con 16 unidades y se estarían clasificando a la postemporada.

Lo que sigue para América será la Copa MX, donde tendrán el clásico ante Chivas de Guadalajara por los cuartos de final de la competición. Por el Clausura MX, se repetirá el partido, aunque con el elenco del chileno como visita.