Nicolás Castillo tuvo dura polémica con portero de Puebla

Además de las ocasiones que desperdició, una de las imágenes que dejó Nicolás Castillo en el partido entre América y Puebla fue un golpe accidental que le dio al portero rival y que lo dejó sangrando.

Pese a que parecía que todo quedó ahí con la tarjeta amarilla que recibió el delantero nacional, luego del encuentro, Nicolás Vikonis manifestó que el formado en Universidad Católica debió ser expulsado.

“Creo que la jugada de Castillo es expulsión, me parece a mí, con muchísimo respeto. Es un golpe fuerte. Si nosotros con 11 y ellos con 10 pudimos haber llevado el juego hacia la portería de (Agustín) Marchesín”, señaló al término del encuentro.

En tanto, la respuesta no se hizo esperar de parte del ex Benfica: “Acabo de ver que mostró su herida. Le dije que fue sin querer, no tuve la intención de pegarle a él, la pelota queda en el aire y es lo mismo que vio el árbitro”.

“Llorar no, pero mostrar una herida que uno le hace, es como si yo te muestro cada patada y las heridas que yo tengo, le pedí disculpas, perdón porque no quise pegarle y ya está”, cerró Castillo, que debería estar en la próxima nómina de Reinaldo Rueda.