Frank Kudelka y su renuncia: “Si hubiera respeto, hidalguía y no oportunismo, teníamos que irnos varios, incluido Aguad”

Durante esta mañana se dio a conocer la noticia que el entrenador argentino Frank Darío Kudelka presentó su renuncia en Universidad de Chile, donde alcanzó a estar 10 meses y alcanzó uno de los mejores rendimientos en el proceso de Carlos Heller.

Luego de salir del Centro Deportivo Azul el ahora extécnico de la U conversó con los medios y no se guardó nada. “Si hubiera respeto, correspondencia con los hechos, hidalguía y no oportunismo, hoy nos tendríamos que ir dos o tres personas más, incluido Sabino Aguad”.

Pero eso no fue todo, ya que el cordobés siguió disparando contra el gerente deportivo. “Hay que saber muchas cosas para ese cargo, hay que tener estrategia y respaldar los dichos con hechos”.

Al ser consultado por si Sabino Aguad estaba capacitado para tomar la gerencia deportiva, el ex técnico azul expresó un “NO” rotundo.

Sobre su salida, Kudelka cerró “esta es una oportunidad que tiene el club para tener un aprendizaje. Yo ya no estoy pero hay una chance para que no se sigan cometiendo los mismos errores. No se puede seguir sin un proyecto”.